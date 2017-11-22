Uber уволила двух сотрудников после кражи данных о 50 миллионах клиентов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Два сотрудника Uber уволены на фоне сообщений о похищении хакерами данных 57 миллионов клиентов и водителей в 2016 году, говорится в заявлении главного исполнительного директора Uber Дара Хосровшахи.

"С сегодняшнего дня два человека, которые были ответственны за принятие ответных мер в связи с инцидентом, уже не (работают — ред.) в компании", — говорится в заявлении Хосровшахи, опубликованном на сайте компании.

Ранее сообщалось, что при взломе были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение хакеров попали личные данные 7 миллионов водителей, включая 600 тысяч номеров водительских удостоверений в США. Вместо того чтобы сообщить о взломе регуляторам и водителям, компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить похищенные данные и сохранить все в тайне. По мнению Uber, хакеры не воспользовались полученной информацией.

"Вы можете спрашивать, почему мы говорим об этом только сейчас, спустя год. Я задаюсь тем же вопросом, поэтому я немедленно попросил провести тщательное расследование того, что случилось и как мы с этим справились", — заявил Хосровшахи.

По данным газеты Wall Street Journal, из Uber были уволены начальник службы безопасности Джо Салливан и его заместитель Крейг Кларк.

Как сообщает издание TechCrunch, генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман открыл расследование в связи со случившемся.