СМИ сообщили о начале активной фазы спецоперации в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Звуки стрельбы и взрывов слышны на окраине Тбилиси, где уже несколько часов идет контртеррористическая спецоперация, силовики пытаются войти в здание, где укрылись подозреваемые, сообщают грузинские СМИ.

Грузинская служба госбезопасности сообщила в ночь на среду, что на окраине столицы проходит контртеррористическая операция, в ходе которой заблокированные подозреваемые открыли огонь по спецназу. Телеканал "Рустави-2" ранее сообщил, что цель спецоперации — задержание двух иностранцев, подозреваемых в связи с террористическими организациями.

"Предположительно, в эти минуты проходит операция по входу в здание, где находятся подозреваемые лица. Звуки сильного взрыва были слышны несколько раз, также слышны звуки выстрелов", — передает местное агентство "Интерпрессньюс".

По данным грузинского Первого канала, "всех жителей корпусов, где проходит спецоперация, эвакуировали": сотрудники патрульной полиции попросили жителей покинуть свои дома в целях безопасности.

Здание, в котором находятся подозреваемые, оцеплено, несколько бригад полиции контролируют периметр.