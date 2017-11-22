СМИ сообщили о начале активной фазы спецоперации в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Звуки стрельбы и взрывов слышны на окраине Тбилиси, где уже несколько часов идет контртеррористическая спецоперация, силовики пытаются войти в здание, где укрылись подозреваемые, сообщают грузинские СМИ.
"Предположительно, в эти минуты проходит операция по входу в здание, где находятся подозреваемые лица. Звуки сильного взрыва были слышны несколько раз, также слышны звуки выстрелов", — передает местное агентство "Интерпрессньюс".
По данным грузинского Первого канала, "всех жителей корпусов, где проходит спецоперация, эвакуировали": сотрудники патрульной полиции попросили жителей покинуть свои дома в целях безопасности.
Здание, в котором находятся подозреваемые, оцеплено, несколько бригад полиции контролируют периметр.