В Госдепе сравнили отношения США и Турции с жизнью в браке

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сравнила отношения Вашингтона и Анкары с жизнью супругов в браке, комментируя заявления турецких властей, которые считают уголовное дело предпринимателя Резы Зарраба политическим заговором против Турции.

"Недавно они (Турция — Прим.ред.) обвинили нас в подстрекательстве к чему-то вроде госпереворота. Скажу, что это смехотворно", — сказала американский дипломат на брифинге.

Она также добавила, что США не причастны к событиям 2016 года в Турции, когда военные предприняли попытку захвата власти в стране.

"Наши отношения с теми или иными государствами временами могут колебаться. Прямо как в браке: бывают хорошие дни, а иногда случаются и плохие. Иногда кто-то говорит что-то, о чем потом жалеет", — отметила официальный представитель Госдепа.

Науэрт также подчеркнула, что Турция является важным союзником США.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил о причастности FETО, которую турецкие власти обвиняют в попытке государственного переворота летом 2016 года, к делу Резы Зарраба. Предпринимателя обвиняют в нарушении американских санкций в отношении Ирана. В Анкаре дело Зарраба считают сфабрикованным и политически мотивированным.