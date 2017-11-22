В Белом доме сместили трех военных за недопустимые контакты с иностранками

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Троих военнослужащих сместили с должности в Белом Доме из-за обвинений в "неподобающих контактах" с иностранными женщинами во время поездки в Азию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

Военнослужащие состояли в специальном подразделении, обеспечивающем безопасность президента США, вице-президента и других должностных лиц. Они были направлены на другое место службы на фоне обвинений в том, что у них был недопустимый контакт с иностранками во время поездки с Дональдом Трампом в Азию в начале ноября.

Как сообщает газета со ссылкой на представителя министерства обороны Марка Райта, Пентагон занимается расследованием поведения личного состава во время визита во Вьетнам. "Мы осведомлены об этом инциденте, в настоящее время он находится на стадии расследования", — заявил Райт.

Трамп в ноябре в течение 12 дней посетил Южную Корею, КНР, Японию, Вьетнам и Филиппины, причем визиты в Сеул и Пекин имели статус государственных. Он также посетил саммиты АТЭС и АСЕАН и встретился с президентом России Владимиром Путиным.