В Латвии депутат прокомментировал российские "банкноты с Крымом"

РИГА, 22 ноя — РИА Новости. Латвии не следует политически реагировать на выпуск в России банкноты с изображением Крыма, чтобы не выглядеть нелепо на международной арене, заявил в эфире радиостанции Baltkom депутат сейма Латвии, член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин.
"Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России. Нужно тогда ограничить хождение китайских национальных паспортов, где изображены территории, которые уже не принадлежат Китаю", — сказал Потапкин.
Депутат считает, что Латвии не следует искать проблему там, где ее нет.
В октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей. На банкноте в 200 рублей изображена территория Крыма — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.
Латвийские финансовые учреждения заявили, что не планируют отказываться от приема новой банкноты.