В Латвии депутат прокомментировал российские "банкноты с Крымом"

РИГА, 22 ноя — РИА Новости. Латвии не следует политически реагировать на выпуск в России банкноты с изображением Крыма, чтобы не выглядеть нелепо на международной арене, заявил в эфире радиостанции Baltkom депутат сейма Латвии, член парламентской комиссии по иностранным делам Сергей Потапкин.

Ранее ряд латвийских политиков негативно отреагировали на выход в России банкноты с изображением Крыма, посчитав это провокацией со стороны Москвы. В частности, звучали предложения ограничить использование этой купюры в ЕС.

"Надо понимать, что любая ценность любой провокации заключается в последующей реакции на нее. Если во всем искать провокации, то в таком случае стоит ограничить продажи карт National Geographic. Ведь они были одними из первых, кто напечатал карты с Крымом в составе России. Нужно тогда ограничить хождение китайских национальных паспортов, где изображены территории, которые уже не принадлежат Китаю", — сказал Потапкин.

Депутат считает, что Латвии не следует искать проблему там, где ее нет.

"Если мы ограним хождение зарубежных валют, то окажемся в смешном положении. Я не думаю, что так поступят во Франции, США или в Германии. А тем, кто считает это вопиющий провокацией, я бы порекомендовал запастись купюрами нового образца, так как в какой-то момент они могут стать нумизматической редкостью", — заключил политик.

В октябре Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей. На банкноте в 200 рублей изображена территория Крыма — Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям в Севастополе.

Латвийские финансовые учреждения заявили, что не планируют отказываться от приема новой банкноты.