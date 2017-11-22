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В мире

Жители Праги выступили против "корректировки" памятника маршалу Коневу

04:1922.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПамятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фотоПамятник маршалу Коневу в Праге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Более 100 жителей Праги и ряд известных политиков во вторник приняли участие в митинге, посвященном 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, и призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.

Выступление школьников из ЯНАО в Бундестаге. Архивное фото
© Фото : Deutscher Bundestag/Achim Melde
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Ранее представители администрации района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу, заявили о необходимости скорректировать надпись на памятнике. В ней, по их мнению, должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году революцию в Венгрии. Староста района Прага-6 Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство России в Чехии заявил, что в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства.

"Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России", — заявил РИА Новости первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.

Подобные мысли высказали в своих выступлениях на митинге председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнивший собравшимся о том, что 140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев, а также ряд известных политиков, в частности, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид и некоторые рядовые жители Праги.

Выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге
© Deutscher Bundestag
Школьник из ЯНАО прокомментировал свою речь в бундестаге‍
"И в истории разных стран, и в биографиях отдельных славных личностей можно встретить некоторые спорные моменты. Но мы ценим этих людей за главные достижения в их жизни", — подчеркнул в своем выступлении сенатор Доубрава.

С особой теплотой приняли участники митинга выступления внучек маршала Конева, Елены и Анны Коневых. Именно в связи с их нынешним приездом в Прагу некоторые мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения маршала, были перенесены с декабря на ноябрь. Сестры Коневы поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории республики, за память об их прославленном деде.

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин поблагодарил чешский народ за отношение к воинским памятникам
"Если бы вы только знали, как любил наш дедушка Чехословакию, как гордился тем, что его войска помогли ее освобождению от фашизма! Иван Степанович часто приезжал в Карловы Вары на отдых и лечение и всегда стремился посетить при этом Прагу, пройти пешком по любимым, знакомым с мая 1945 года районам этого красивейшего города", — рассказала Елена Конева.

Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником прославленному советскому маршалу, еще раз напомнили о роли народов СССР в разгроме гитлеровского фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.

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