Жители Праги выступили против "корректировки" памятника маршалу Коневу

ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Более 100 жителей Праги и ряд известных политиков во вторник приняли участие в митинге, посвященном 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, и призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.

Ранее представители администрации района Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу, заявили о необходимости скорректировать надпись на памятнике. В ней, по их мнению, должны быть не только указаны его заслуги в освобождении Праги от фашистов, но и упомянуто о том, что именно возглавляемые маршалом войска жестоко подавили в 1956 году революцию в Венгрии. Староста района Прага-6 Олдржих Коларж в недавнем письме в посольство России в Чехии заявил, что в своем нынешнем виде памятник не отвечает реальной ситуации и должен быть убран с площади Интербригад, например, на территорию посольства.

"Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России", — заявил РИА Новости первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.

Подобные мысли высказали в своих выступлениях на митинге председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнивший собравшимся о том, что 140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев, а также ряд известных политиков, в частности, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид и некоторые рядовые жители Праги.

"И в истории разных стран, и в биографиях отдельных славных личностей можно встретить некоторые спорные моменты. Но мы ценим этих людей за главные достижения в их жизни", — подчеркнул в своем выступлении сенатор Доубрава.

С особой теплотой приняли участники митинга выступления внучек маршала Конева, Елены и Анны Коневых. Именно в связи с их нынешним приездом в Прагу некоторые мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения маршала, были перенесены с декабря на ноябрь. Сестры Коневы поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории республики, за память об их прославленном деде.

"Если бы вы только знали, как любил наш дедушка Чехословакию, как гордился тем, что его войска помогли ее освобождению от фашизма! Иван Степанович часто приезжал в Карловы Вары на отдых и лечение и всегда стремился посетить при этом Прагу, пройти пешком по любимым, знакомым с мая 1945 года районам этого красивейшего города", — рассказала Елена Конева.

Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником прославленному советскому маршалу, еще раз напомнили о роли народов СССР в разгроме гитлеровского фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.