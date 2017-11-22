Жители Праги выступили против "корректировки" памятника маршалу Коневу

ПРАГА, 22 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Более 100 жителей Праги и ряд известных политиков во вторник приняли участие в митинге, посвященном 120-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, и призвали власти района Прага-6 не портить памятник маршалу никакими дополнительными надписями и чтить подвиг воинов Красной Армии, освободивших Чехословакию от фашизма в 1945 году.
"Подобные предложения – это подлинный вандализм, вторжение в историю, попытки исказить ее задним числом. Они свидетельствуют лишь о том, что, следуя новомодному политическому курсу, некоторые люди в Чехии стремятся забыть о том, кто освободил их от "коричневой чумы", посеять семена недопонимания и недомолвок в отношениях с народом России", — заявил РИА Новости первый замглавы Компартии Чехии и Моравии Йозеф Скала.
Подобные мысли высказали в своих выступлениях на митинге председатель Чешского союза борцов за свободу Ярослав Водичка, напомнивший собравшимся о том, что 140 тысяч бойцов Красной Армии положили свои жизни во время освобождения Чехословакии от гитлеровцев, а также ряд известных политиков, в частности, евродепутат Яромир Когличек, член верхней палаты парламента (сената) Ярослав Доубрава, депутат нижней палаты парламента Ярослав Фолдына, замглавы краевой администрации Усти-над-Лабем Петр Шмид и некоторые рядовые жители Праги.
С особой теплотой приняли участники митинга выступления внучек маршала Конева, Елены и Анны Коневых. Именно в связи с их нынешним приездом в Прагу некоторые мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения маршала, были перенесены с декабря на ноябрь. Сестры Коневы поблагодарили жителей Чехии за заботу о многочисленных захоронениях красноармейцев на территории республики, за память об их прославленном деде.
Участники митинга приняли обращение к администрации района Прага-6, в котором призвали не допустить варварского обращения с памятником прославленному советскому маршалу, еще раз напомнили о роли народов СССР в разгроме гитлеровского фашизма и о вкладе возглавляемых Коневым воинских частей в освобождении Праги.