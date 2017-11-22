СМИ: спецпрокурор расследует связи Кушнера с иностранными лидерами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Команда спецпрокурора по расследованию в отношении РФ Роберта Мюллера расследует контакты советника президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера с лидерами других государств, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как сообщили источники издания, также представители команды Мюллера задают свидетелям вопросы касательно роли Кушнера в противоречивой резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2016 года, с осуждением поселенческой активности Израиля и требованием остановить строительство.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.