СМИ: спецпрокурор расследует связи Кушнера с иностранными лидерами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Команда спецпрокурора по расследованию в отношении РФ Роберта Мюллера расследует контакты советника президента США Дональда Трампа, его зятя Джареда Кушнера с лидерами других государств, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, следователей интересуют контакты Кушнера с иностранными лидерами во время переходного периода после победы Трампа на выборах в 2016 году.

Как сообщили источники издания, также представители команды Мюллера задают свидетелям вопросы касательно роли Кушнера в противоречивой резолюции СБ ООН, принятой в декабре 2016 года, с осуждением поселенческой активности Израиля и требованием остановить строительство.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.