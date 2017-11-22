На юге Китая при стрельбе погибли три человека

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Три человека погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы в округе Чаочжоу южной китайской провинции Гуандун, говорится в микроблоге полицейского управления округа в Weibo.

Инцидент произошел во вторник около 20.00 (15.00 мск) в населенном пункте Цзинчжоу уезда Жаопин. В полицейский участок поступило сообщение о потасовке среди группы пожилых людей, при этом отмечалось, что один человек ранен выстрелом.

Сотрудники полиции немедленно выехали на место и по горячим следам смогли задержать кого-то из подозреваемых, в настоящий момент ведется розыск остальных.