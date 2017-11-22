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В Японии соберется комиссия по вопросам отречения императора

03:2322.11.2017
(обновлено: 04:15 22.11.2017)
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© AP Photo / Imperial Household Agency of JapanИмператор Японии Акихито. Архивное фотоИмператор Японии Акихито. Архивное фото
© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan

ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Комиссия по делам императорской семьи, которая должна будет рассмотреть вопросы, связанные с отречением императора Акихито, будет созвана 1 декабря, сообщил журналистам на экстренно созванной пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Император Японии Акихито. Архивное фото
© REUTERS / Issei Kato/File Photo
Правительство Японии опровергло сообщения о сроках отречения императора
"Комиссия по делам императорской семьи будет созвана 1 декабря", — сказал генеральный секретарь.

Как ожидается, комиссия, в которую войдут представители государственной власти и члены императорской семьи, должна будет рассмотреть комплекс вопросов, связанных с уходом Акихито на покой и прижизненной передачей трона наследнику. В частности, наибольшее внимание в обществе вызывает дата передачи трона, которая также будет определена комиссией.

Утром в среду газета "Иомиури" сообщила, что премьер Синдзо Абэ во вторник посетил императора и доложил ему о ситуации в стране, а также обсудил вопрос о возможной дате передачи трона. До сих пор рассматривалась возможность назначить дату ухода императора Акихито на покой на 31 марта, а восшествие на престол наследника — на 1 апреля 2019 года, поскольку 1 апреля в Японии начинается новый финансовый год и такой переход был бы наименее болезненным для японских компаний. Однако сейчас называется и даты 30 апреля – 1 мая 2019 года. Комиссии предстоит согласовать этот вопрос, по которому затем в начале декабря будет вынесено правительственное решение.

В июне парламент Японии принял закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито наследнику престола. Конкретная дата передачи указана не была, но отмечалось, что это произойдет не позднее чем через три года после обнародования закона. Было также отмечено, что решение о дате будет принято по согласованию с императорской семьей и для принятия такого решения будет созвана комиссия по делам императорской семьи с участием представителей трех ветвей власти и членов императорской семьи.

Парламент. Архивное фото
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Император Японии объявил о роспуске нижней палаты парламента
Дата передачи трона имеет не только церемониальное значение, но и важна с точки зрения ведения бухгалтерии и документооборота, так как в Японии одновременно используются два летоисчисления — европейское и по годам правления императора. Ранее рассматривалась дата передачи трона 1 января 2019 года, чтобы 2019 год мог стать первым годом правления нового императора. Однако управление императорского двора выступило против такого предложения, мотивируя это занятостью монарха ритуальными и протокольными обязанностями в связи с празднованием нового года. Начало нового правления с апреля, когда в Японии начинается финансовый год, позволит избежать неразберихи при оформлении финансовых и бухгалтерских документов.

После отречения императором станет старший сын Акихито, принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поэтому вторым в очереди на престол является младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито. Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, 11-летнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с перехода принца Акисино на позицию наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза — до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов).

Храм Ясукуни в Токио. Япония. Архивное фото
© Flickr / Agustin Rafael Reyes
Депутаты парламента Японии посетили милитаристский храм Ясукуни
Ближайший по времени прецедент отречения императора в пользу наследника произошел в начале XIX века. По современному законодательству — закону об императорском доме и конституции — не предусмотрена прижизненная передача престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора".

Однако в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей. После этого в течение десяти месяцев совет из лучших экспертов в области права, истории, культуры рассматривал вопрос и готовил проект закона.

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