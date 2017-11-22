Мексиканского ТВ-магната случайно застрелил собственный охранник

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. Глава телекоммуникационной компании Izzi Telecom, входящей в одну из крупнейших телевизионных сетей Мексики и Латинской Америки Televisa, Адольфо Лагос Эспиноса был застрелен собственным охранником при попытке помешать ограблению, сообщил во вторник прокурор штата Мехико Алехандро Гомес.

Ранее сообщалось, что Лагос получил огнестрельное ранение во время велосипедной прогулки на трассе в районе всемирно известных пирамид Теотиуакана. Грабители попытались отобрать у него и его друга велосипеды.

По словам прокурора, на самом деле телемагнат погиб от пули собственного охранника. "Лагос оказался на линии огня", — заявил Гомес в эфире радио Formula. Охранник пытался воспрепятствовать ограблению и открыл огонь по грабителям. При этом один из нападавших был ранен. Власти продолжают розыск преступников, совершивших нападение.