Могерини рассказала о возможных причинах ухода в отставку Роберта Мугабе

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что решение Роберта Мугабе уйти в отставку с поста президента Зимбабве говорит о том, что он прислушался к голосу своего народа, говорится в распространенном во вторник заявлении.

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда во вторник вечером зачитал письмо президента страны Роберта Мугабе с заявлением об уходе с поста. Муденда порекомендовал, чтобы имя нового главы государства было названо на следующий день. Мугабе руководил страной 37 лет.

"Решение, сделанное президентом Мугабе, уйти с поста, показывает, что он услышал голос народа", — говорится в заявлении Могерини.

"Нашей общей целью является упорядоченный и необратимый переход к подлинно демократическим выборам. Укрепление конституционного порядка и уважение основных прав и свобод являются ключевыми", — добавила она.

По словам главы дипломатии ЕС, сейчас очень важно установить всеобъемлющий диалог, в котором будут учтены мечты народа Зимбабве о более процветающем и демократическом будущем. Могерини отметила, что ЕС готов содействовать этому в сотрудничестве с Сообществом развития юга Африки (САДК) и оказывать помощь народу Зимбабве.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.