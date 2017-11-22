СМИ: в Нигерии при вооруженном нападении погибли не менее 30 женщин и детей

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Не менее 30 женщин и детей погибли в Нигерии в результате вооруженного нападения, сообщает газета Premium Times со ссылкой на местную полицию.

По данным газеты, нападение произошло в понедельник в штате Адамава на северо-востоке Нигерии. Предположительно, вооруженные нападавшие принадлежали к преобладающей в этом районе этнической группе Бачама.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам"*. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

* Запрещенная в России террористическая организация