В Палестине рассказали, как ответят на закрытие офиса ООП

ГАЗА, 22 ноя — РИА Новости. Палестинские власти приняли решение приостановить контакты с США в ответ на закрытие их представительства в Вашингтоне, сообщил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу-Рудейна.

Госдепартамент на прошлой неделе объявил об отзыве разрешения на работу в Соединенных Штатах представительства Организации освобождения Палестины (ООП) — структуры, представляющей палестинцев на международной арене.

"Палестинское руководство решило заморозить отношения с США в ответ на намерение закрыть офис ООП в Вашингтоне", — сказал Абу-Рудейна телеканалу "Аль-Джазира".

Госдепартамент в минувшую субботу объявил об отзыве разрешения на работу в США представительства ООП — структуры, представляющей палестинцев на международной арене и фактически выполняющей функции их посольства в Вашингтоне. Госдеп не продлил разрешение на работу офиса ООП после попытки палестинцев обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с обвинениями в адрес израильских властей.

Согласно принятому в 2015 году конгрессом США закону, Палестина теряет право на представительство в столице США, если она поддерживает расследование МУС против израильтян за преступления против палестинцев.