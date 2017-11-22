СМИ узнали, когда Мнангагва займет пост президента Зимбабве

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва займет пост президента уже в среду, сообщает местная газета News Day.

Ранее газета New Zimbabwe сообщала о том, что Мнангагва займет пост президента в течение двух суток.

"Я хочу поздравить народ Зимбабве с достижением этого исторического момента. Вместе мы обеспечим мирный переход к консолидации нашей демократии и дадим всем зимбабвийцам возможность начать новую жизнь, а также дадим новый старт для развития мира и единства", — заявил Мнангагва в интервью газете.

"Когда я вернусь домой, я с нетерпением жду, когда мы вместе с вами, народ Зимбабве, начнем решать политические и экономические проблемы, стоящие перед нашей любимой страной", — добавил он.

Мнангагва во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность. Ранее в СМИ появилась информация, что Мнангагва был вынужден покинуть страну из-за угроз.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.