Колумбия отказалась от участия во встрече ОПЕК+

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Колумбия получила приглашение на участие во встрече ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября в Вене, но отказалась от участия, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности и энергетики страны Хермана Арсе.

"Андская нация была приглашена принять участие во (встрече — ред.) в Вене, но отказалась", — приводит агентство слова министра.

Страны ОПЕК+ в целях стабилизации рынка нефти договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.