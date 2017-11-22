СМИ сообщили о краже данных 57 миллионов клиентов и водителей Uber

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Хакеры украли данные 57 миллионов клиентов и водителей онлайн-сервиса заказа такси Uber, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.

По данным агентства, инцидент произошел в октябре 2016 года. При взломе были украдены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber по всему миру. Также в распоряжение хакеров попали личные данные 7 миллионов водителей, включая 600 тысяч номеров водительских удостоверений в США.

При этом компания отмечает, что данные о кредитных картах, маршрутах поездок и другая информация не попала к хакерам.