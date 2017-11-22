В Тбилиси началась контртеррористическая операция

ТБИЛИСИ, 22 ноя — РИА Новости. Грузинская служба госбезопасности проводит контртеррористическую операцию в Тбилиси, заблокированные подозреваемые открыли огонь по спецназу, говорится в сообщении ведомства.

Операция проходит в Исани-Самгорском районе на окраине грузинской столицы.

"Лица, с целью задержания которых проводится операция, открыли огонь в направлении отряда специального назначения. К этому времени они находятся в квартире жилого дома. Безопасность жителей, проживающих в районе, защищена", — заявила представитель пресс-службы спецслужбы в эфире Первого канала Общественного вещателя.

Здание, в котором находятся подозреваемые, оцеплено, полиция контролирует периметр.

Телеканал "Рустави-2" ранее сообщил, что цель спецоперации — задержание двух иностранцев, подозреваемых в связи с террористическими организациями.