Турецкий политик прокомментировал заявления о выходе Анкары из НАТО

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Заявления ряда турецких политиков о выходе Турции из состава НАТО необоснованные и направлены на получение поддержки на предстоящих выборах, заявил РИА Новости член Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственный в РНП за международные отношения Озтюрк Йылмаз.
"Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов", — заявил политик. По его словам, "эти резкие заявления о выходе из НАТО" были сделаны, чтобы повлиять на внутреннюю политику Турции.
Кроме того, Йылмаз заявил, что Европейскому союзу нужно еще больше взаимодействовать с Анкарой на фоне внутренних проблем Турции, вместо того, чтобы наказывать ее. Заявление было сделано на фоне недавнего решения ЕС о сокращении финансовой помощи Турции из-за нарушений прав человека и демократических стандартов в стране.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.
В свою очередь, турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Турецкий лидер ранее заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.