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Турецкий политик прокомментировал заявления о выходе Анкары из НАТО

01:0622.11.2017
(обновлено: 01:18 22.11.2017)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Заявления ряда турецких политиков о выходе Турции из состава НАТО необоснованные и направлены на получение поддержки на предстоящих выборах, заявил РИА Новости член Республиканской народной партии (РНП) Турции, ответственный в РНП за международные отношения Озтюрк Йылмаз.

Демонстрация против НАТО в Стамбуле. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Выход Турции из НАТО нереалистичен, считает эксперт
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что организаторы учений НАТО Trident Javelin, которые прошли 8-17 ноября в Норвегии, поставили стенд с портретами "врагов", на одном из них был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. К "врагам" был также причислен нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких военных, участвовавших в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение. Извинения за нанесенные Турции оскорбления во время учений в Норвегии дважды принес генсек НАТО Йенс Столтенберг, а глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выразил сожаление, однако Эрдоган заявил, что считает это недостаточным.

"Призыв покинуть НАТО не является разумным. Он сделан … в частности для того, чтобы получить дополнительную поддержку в преддверии выборов", — заявил политик. По его словам, "эти резкие заявления о выходе из НАТО" были сделаны, чтобы повлиять на внутреннюю политику Турции.

Кроме того, Йылмаз заявил, что Европейскому союзу нужно еще больше взаимодействовать с Анкарой на фоне внутренних проблем Турции, вместо того, чтобы наказывать ее. Заявление было сделано на фоне недавнего решения ЕС о сокращении финансовой помощи Турции из-за нарушений прав человека и демократических стандартов в стране.

Корабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis во время учений НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Vadim Ghirda
Лидер турецкой партии заявил, что страна должна выйти из НАТО
"Они (Европейский союз) объяснили это тем, что Турция ушла далеко от верховенства закона и т.д. Мы это понимаем, но это не решение. Европейский Союз должен предпринять противоположный шаг для более конструктивного диалога. Европейский союз не должен делать это (внутриполитическую ситуацию в Турции – ред.) предлогом для изоляции Турции, наказания Турции. Напротив, Европейский союз должен воспринимать нынешнюю ситуацию в Турции как повод для более активного взаимодействия со страной", — заявил Йылмаз.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.

В свою очередь, турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Турецкий лидер ранее заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.

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