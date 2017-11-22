Минобороны Польши обвинило расследовавшую падение Ту-154 комиссию в подлоге

ВАРШАВА, 22 ноя – РИА Новости. Минобороны Польши считает, что члены "комиссии Миллера", расследовавшие крушение самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, в ходе своей работы совершили преступление и "несут ответственность за введение в заблуждение". Министерство уведомило об этом генпрокуратуру, заявил министр обороны Антони Мачеревич.

"Минобороны подало заявление в прокуратуру о возможности совершения преступления некоторыми лицами из государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которой руководил Ежи Миллер", — заявил Мачеревич вечером во вторник в эфире телеканала "Республика"

Министр пояснил, что члены комиссии Миллера, по мнению его ведомства, "несут ответственность за введение в заблуждение по крайней мере в четырех вопросах".

В частности, по его словам, речь идет о присутствии в кабине пилотов во время посадки главнокомандующего ВВС Польши генерала Анджея Бласика. По словам Мачеревича, комиссия Миллера провела три совещания, на которых "пытались создать ложное впечатление, что Бласик был в кабине самолета".

Ранее сообщалось, что данные расшифровки "черных ящиков" полностью подтверждают, что в кабине пилотов самолета до момента авиакатастрофы находился Бласик, который, предположительно, оказал давление на экипаж.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.