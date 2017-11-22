Колумбия обвинила венесуэльских военных во вторжении в приграничную зону

МЕХИКО, 22 ноя – РИА Новости. МИД Колумбии во вторник выразил протест в связи со вторжением группы из примерно 200 венесуэльских военных на территорию страны и произволом, которые они якобы учинили в приграничном департаменте.

По данным колумбийской стороны, на выходных венесуэльские военные зашли на территорию пограничного колумбийского департамента Норте-де-Сантандер.

"Принимая за основу информацию, предоставленную министерством обороны, техническая комиссия смогла установить, что действительно 15 и 16 ноября 2017 года группа венесуэльских военных вошла на колумбийскую территорию, будучи доставленной туда на вертолетах, которые приземлились в районе Ветас-де-Ориенте", — говорится в заявлении МИД.

По данным ведомства, за время своего пребывания на территории Колумбии венесуэльские военнослужащие осуществляли незаконные задержания и кражу личной собственности и нанесли ущерб частным владениям и сельскохозяйственным угодьям.

В марте отряд из десятков военнослужащих Венесуэлы в течение нескольких дней по ошибке занимал территорию Колумбии в пограничном департаменте Араука, разбив там лагерь и подняв свой национальный флаг.