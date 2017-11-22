Тиллерсон призвал лидеров Зимбабве к уважению конституции

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. США призывают лидеров Зимбабве к сдержанности и уважению конституционного порядка, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда во вторник вечером зачитал письмо президента страны Роберта Мугабе с заявлением об уходе с поста. Муденда порекомендовал, чтобы имя нового главы государства было названо на следующий день. Мугабе руководил страной 37 лет.

"По мере развития событий (в Зимбабве – ред.) мы по-прежнему призываем все стороны проявлять сдержанность и уважать конституционный и гражданский порядок. Мы настоятельно призываем лидеров Зимбабве осуществить столь необходимые политические и экономические реформы для обеспечения более стабильного и многообещающего будущего народа Зимбабве. Мы будем и впредь поддерживать народ Зимбабве по мере продвижения вперед этих реформ", — говорится в заявлении Тиллерсона.

"Независимо от того, какие краткосрочные договоренности может создать правительство, путь вперед должен привести к свободным и справедливым выборам. Народ Зимбабве должен выбирать своих собственных лидеров", — отмечается в заявлении.

При этом Тиллерсон поздравил "всех жителей Зимбабве, которые высказали свое мнение и заявили мирно и ясно, что настало время перемен". "Зимбабве имеет исключительную возможность встать на новый путь", — убежден госсекретарь.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.