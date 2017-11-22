Сооснователь Pixar ушел в отпуск из-за своих "неправильных поступков"

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Глава мультипликационного подразделения корпорации Disney, сотрудник компании Pixar Джон Лассетер ушел в отпуск на шесть месяцев из-за "неправильных поступков", но не сообщил конкретно, в чем провинился.

"У меня недавно было несколько сложных разговоров, очень болезненных для меня. Всегда непросто встречаться лицом к лицу со своими неправильными поступками, но это единственный способ извлечь из них урок", — говорится в заявлении Лассетера.

"Я надеюсь, что шестимесячный перерыв даст мне возможность лучше контролировать себя, подзарядиться, вдохновиться и в конечном счете вернуться", — говорится в заявлении.

Лассетер известен как сооснователь Pixar. Когда эту компанию купил Disney, Лассетера назначили главным креативным продюсером обеих компаний. Лассетер руководил производством таких известных мультфильмов, как "Холодное сердце" и "Моана".