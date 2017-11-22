Подавший в отставку премьер Ливана Харири прибыл на Кипр

КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири во вторник вечером прибыл на Кипр, где встретится с его президентом Никосом Анастасиадисом. Об этом говорится в Twitter ливанского политика.

Во вторник Харири уже успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливане. СМИ сообщали, что после египетской столицы премьер Ливана сразу же направится в Бейрут.

В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.