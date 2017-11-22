Рабы — немы. На невольничьих рынках в Ливии торгуют мигрантами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. В Ливии набирает обороты скандал, спровоцированный продажей экономических мигрантов из Тропической Африки в рабство. Невольниками торгуют на нелегальных рынках близ Триполи. После того как СМИ опубликовали видеозапись аукциона по сбыту "живого товара", стала известна стандартная цена за одного раба — всего несколько сотен долларов. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал работорговлю в африканской стране ужасающим преступлением, которому "нет места в современном мире". Однако остановить варварский бизнес ливийские власти не могут: после падения режима Муаммара Каддафи государство пребывает в состоянии анархии.
Как торгуют людьми
Пленники — выходцы из стран Западной Африки, в частности Нигерии, Нигера и Буркина-Фасо. Власти последней, кстати, объявили об отзыве своего посла из Ливии для консультаций. В Нигере скандал с работорговлей прокомментировал глава государства Махамаду Иссуфу: "Пользуясь случаем, прошу Международный уголовный суд взяться за это дело", — заявил Махамаду Иссуфу. Президент добавил, что речь идет о "преступлении против человечности".
Видеозапись не дает ответа на вопрос, кем конкретно являются организаторы работорговли. Однако, вероятно, "бизнесом" занимаются военизированные группировки, контролирующие как южные границы Ливии, так и часть ее побережья. После свержения полковника Муаммара Каддафи в 2011 году сменившие центральную власть бандформирования взяли на себя контроль над незаконным трафиком людей из наименее развитых стран Черного континента в Западную Европу через Средиземное море. Обычный путь подобной нелегальной миграции пролегает сегодня через Ливию.
"Арабы чувствуют превосходство над чернокожими"
Вполне может быть, что свою роль в распространении работорговли играет межрасовая напряженность. Массовый приток мигрантов из Черной Африки, которые стремятся добраться до Европы, привел к конфликтам между экономическими переселенцами и местными жителями.
"Арабское население ощущает себя как превосходящее сообщество и поступает соответственно. Конфликты между чернокожими и арабами начались еще в 2011 году, когда кто-то пустил слух, что Каддафи ради спасения своей власти обратится к темнокожим наемникам. С тех пор напряженность не идет на спад, это напрямую затрагивает и мигрантов. Речь о спонтанной реакции общества, которое не может объяснить себе, что происходит, и реагирует на тот раздражитель, который видит", — объясняет Булаев.
Тем временем в африканских странах многие уверены, что массовая миграция из глубин континента ведет к росту уровня преступности и распространению болезней. Такой точки зрения придерживается премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья. "Переселенцы привозят с собой наркотики, содействуют криминалу и многим другим бедствиям", — говорил он некоторое время назад. О росте расистских настроений в отношении чернокожих информируют также из другой страны региона — Марокко.
"Население потворствует тому, что происходит"
"С тех пор как пал режим Каддафи, через Ливию проходят потоки мигрантов, потому что в стране царит хаос. Мигрантов отлавливают отряды народного ополчения, а ливийские власти делают вид, будто не знают об этом. Вот только все они в курсе событий — сами участвуют в этих отрядах народного ополчения!" — рассказала Sputnik.Франция участница демонстрации, пожелавшая остаться инкогнито.
По мнению другого манифестанта, Жана-Поля Гуревича — специалиста по исламскому миру, в прошлом — преподавателя университета Париж-XII, возобновления работорговли в Ливии не случилось бы, если бы в стране не сложилась обстановка расовой напряженности. "Население потворствует тому, что происходит. Чтобы продавать людей в качестве рабов, нужны те, кто будет их покупать!" — возмущается он.
Власти западных стран в сотрудничестве с африканскими государствами надеются решить проблему нелегальной миграции посредством создания центров по приему беженцев в Центральной и Западной Африке, где квалифицированные специалисты могли бы отговорить потенциальных переселенцев от слишком рискованного путешествия в Европу. Ведь на пути, ведущем к заветной цели, их могут поджидать работорговцы.
Гуревич, впрочем, уверен, что это не поможет. "Экономические мигранты, зная, что не смогут получить разрешение на въезд в Европу, не будут обращаться в эти центры. Они поедут прямиком к побережью (Средиземного моря. — Прим. ред.), чтобы дать возможность нелегальным проводникам нажиться — при попустительстве местного населения", — пессимистично резюмирует ученый.
В свою очередь, глава ливийской Обсерватории по правам человека Насер аль-Хавари в комментарии для Sputnik.Arabic подчеркнул, что правительство страны должно не ограничиваться заявлениями, а обязано предпринять конкретные меры для пресечения продажи людей. Однако он сомневается, что в реальности власти смогут противодействовать группировкам и по итогу выдворят их из Триполи.
"У правительства нет возможностей, чтобы обеспечить безопасность в городе своими силами. В этом случае поднимался бы вопрос о вхождении в город ливийской армии", — заключает аль-Хавари.