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В мире

Рабы — немы. На невольничьих рынках в Ливии торгуют мигрантами

08:0022.11.2017
(обновлено: 08:26 22.11.2017)
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© AFP 2017 / Mahmud TurkiaМигранты из ЛивииМигранты из Ливии
© AFP 2017 / Mahmud Turkia

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Игорь Гашков. В Ливии набирает обороты скандал, спровоцированный продажей экономических мигрантов из Тропической Африки в рабство. Невольниками торгуют на нелегальных рынках близ Триполи. После того как СМИ опубликовали видеозапись аукциона по сбыту "живого товара", стала известна стандартная цена за одного раба — всего несколько сотен долларов. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал работорговлю в африканской стране ужасающим преступлением, которому "нет места в современном мире". Однако остановить варварский бизнес ливийские власти не могут: после падения режима Муаммара Каддафи государство пребывает в состоянии анархии.

© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-WatchМигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции
© AP Photo / Lisa Hoffmann/ Sea-Watch
Мигранты с затонувшей лодки возле лодки береговой охраны Ливии во время спасательной операции

Как торгуют людьми

Польская полиция. Архивное фото
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
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На видео торговли рабами запечатлена сцена из жизни невольничьего рынка, работающего в Ливии, по-видимому, совершенно открыто. Владелец "живого товара" устанавливает стоимость и перечисляет достоинства выставленных на продажу пленников. Чаще всего упоминается их пригодность для занятий тяжелым физическим трудом. Подавляющее большинство людей, которые идут с молотка, — молодые мужчины, нелегально приехавшие из глубины континента.

Пленники — выходцы из стран Западной Африки, в частности Нигерии, Нигера и Буркина-Фасо. Власти последней, кстати, объявили об отзыве своего посла из Ливии для консультаций. В Нигере скандал с работорговлей прокомментировал глава государства Махамаду Иссуфу: "Пользуясь случаем, прошу Международный уголовный суд взяться за это дело", — заявил Махамаду Иссуфу. Президент добавил, что речь идет о "преступлении против человечности".

Видеозапись не дает ответа на вопрос, кем конкретно являются организаторы работорговли. Однако, вероятно, "бизнесом" занимаются военизированные группировки, контролирующие как южные границы Ливии, так и часть ее побережья. После свержения полковника Муаммара Каддафи в 2011 году сменившие центральную власть бандформирования взяли на себя контроль над незаконным трафиком людей из наименее развитых стран Черного континента в Западную Европу через Средиземное море. Обычный путь подобной нелегальной миграции пролегает сегодня через Ливию.

© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017

"Арабы чувствуют превосходство над чернокожими"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© AFP 2017 / Kena Betancur
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В разговоре с РИА Новости директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров назвал ливийское рабовладение "историческим феноменом, конец существованию которого, казалось, положил Каддафи". По мнению эксперта, низвержение правителя "открыло дорогу к восстановлению прежних порядков в новых условиях". Российский арабист, сотрудник Института востоковедения РАН Олег Булаев поделился с РИА Новости мнением, что исчезновение рабовладения в Ливии было связано с урбанизацией и созданием элементов промышленности во второй половине прошлого века. "Однако реконфигурация экономики, последовавшая после падения Каддафи, приход военных банд, взявших на себя контроль за нефтепромыслами, угасание возможностей для цивилизованной жизни — все это возродило экономические основания для этого преступного промысла", — указывает Булаев.

Вполне может быть, что свою роль в распространении работорговли играет межрасовая напряженность. Массовый приток мигрантов из Черной Африки, которые стремятся добраться до Европы, привел к конфликтам между экономическими переселенцами и местными жителями.

"Арабское население ощущает себя как превосходящее сообщество и поступает соответственно. Конфликты между чернокожими и арабами начались еще в 2011 году, когда кто-то пустил слух, что Каддафи ради спасения своей власти обратится к темнокожим наемникам. С тех пор напряженность не идет на спад, это напрямую затрагивает и мигрантов. Речь о спонтанной реакции общества, которое не может объяснить себе, что происходит, и реагирует на тот раздражитель, который видит", — объясняет Булаев.

Тем временем в африканских странах многие уверены, что массовая миграция из глубин континента ведет к росту уровня преступности и распространению болезней. Такой точки зрения придерживается премьер-министр Алжира Ахмед Уяхья. "Переселенцы привозят с собой наркотики, содействуют криминалу и многим другим бедствиям", — говорил он некоторое время назад. О росте расистских настроений в отношении чернокожих информируют также из другой страны региона — Марокко.

© AP Photo / Emilio MorenattiМигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигранты, прибывшие из Ливии, в порту Сицилии, Италия. 2017 год

"Население потворствует тому, что происходит"

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новость о возобновлении торговли людьми в Ливии вызвала живую реакцию во Франции — стране, насчитывающей самую многочисленную диаспору темнокожего населения в Европе. Восемнадцатого ноября в Париже прошла акция протеста против невольничьих рынков. Шествие, организованное активистами левых, завершилось у консульства Ливии. По мнению манифестантов, ответственность за возобновление рабовладения несут официальные власти страны, несмотря на то, что они вообще не контролируют ситуацию.

"С тех пор как пал режим Каддафи, через Ливию проходят потоки мигрантов, потому что в стране царит хаос. Мигрантов отлавливают отряды народного ополчения, а ливийские власти делают вид, будто не знают об этом. Вот только все они в курсе событий — сами участвуют в этих отрядах народного ополчения!" — рассказала Sputnik.Франция участница демонстрации, пожелавшая остаться инкогнито.

По мнению другого манифестанта, Жана-Поля Гуревича — специалиста по исламскому миру, в прошлом — преподавателя университета Париж-XII, возобновления работорговли в Ливии не случилось бы, если бы в стране не сложилась обстановка расовой напряженности. "Население потворствует тому, что происходит. Чтобы продавать людей в качестве рабов, нужны те, кто будет их покупать!" — возмущается он.

Власти западных стран в сотрудничестве с африканскими государствами надеются решить проблему нелегальной миграции посредством создания центров по приему беженцев в Центральной и Западной Африке, где квалифицированные специалисты могли бы отговорить потенциальных переселенцев от слишком рискованного путешествия в Европу. Ведь на пути, ведущем к заветной цели, их могут поджидать работорговцы.

Гуревич, впрочем, уверен, что это не поможет. "Экономические мигранты, зная, что не смогут получить разрешение на въезд в Европу, не будут обращаться в эти центры. Они поедут прямиком к побережью (Средиземного моря. — Прим. ред.), чтобы дать возможность нелегальным проводникам нажиться — при попустительстве местного населения", — пессимистично резюмирует ученый.

© AP Photo / Santi PalaciosМигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года
© AP Photo / Santi Palacios
Мигранты покидают территорию Ливии. 5 марта 2017 года

В свою очередь, глава ливийской Обсерватории по правам человека Насер аль-Хавари в комментарии для Sputnik.Arabic подчеркнул, что правительство страны должно не ограничиваться заявлениями, а обязано предпринять конкретные меры для пресечения продажи людей. Однако он сомневается, что в реальности власти смогут противодействовать группировкам и по итогу выдворят их из Триполи.

"У правительства нет возможностей, чтобы обеспечить безопасность в городе своими силами. В этом случае поднимался бы вопрос о вхождении в город ливийской армии", — заключает аль-Хавари.

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