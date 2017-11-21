Госдеп доволен ходом кампании по международной изоляции КНДР

ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Усилия по международной изоляции КНДР, которые возглавляет США, имеют результат, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, среди таких стран — Малайзия и "ряд других", а также Судан, который уже "заявил, что не будет покупать оружие у Северной Кореи". Все это, указала Науэрт, "еще больше изолирует Северную Корею".
В понедельник США вновь включили КНДР в список стран-спонсоров терроризма, а во вторник минфин США ввел новые санкции против Пхеньяна.