Госдеп не считает события в Зимбабве госпереворотом

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт не считает, что о событиях в Зимбабве, в результате которых в отставку ушел президент страны Роберт Мугабе, нужно говорить как о государственном перевороте.

Во вторник Хезер Науэрт спросили на брифинге, не считает ли Вашингтон события в Зимбабве госпереворотом.

"То, что мы видели, это обсуждение процедуры импичмента, и затем он (Мугабе – ред.) принял решение уйти в отставку", — сказала Науэрт, отметив, что "это те факты, которыми она располагает".

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда во вторник вечером зачитал письмо Мугабе с заявлением об уходе с поста. Муденда порекомендовал, чтобы имя нового главы государства было названо на следующий день.

Ранее парламент Зимбабве принял решение об импичменте Мугабе, предоставив ему около 24 часов, чтобы сложить полномочия. Затем правящая партия страны "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) постановила начать процедуру импичмента в парламенте после того, как Мугабе отказался уходить в отставку добровольно.

В минувшую среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.