Додон надеется, что Путин посетит Молдавию в 2019 году

КИШИНЕВ, 21 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон рассчитывает, что российский президент Владимир Путин посетит республику в 2019 году и что это даст возможность продвинуться в решении приднестровской проблемы.

"Приглашал Владимира Владимировича в Кишинев. Мы об этом говорили. В следующем году выборы в Российской Федерации. Надеюсь и уверен, что там все будет хорошо, несмотря на провокации и желание некоторых дестабилизировать ситуацию. После мартовских выборов президента России в Молдавии начинается избирательная кампания (выборы в парламент). Думаю, что реально Владимир Владимирович смог бы приехать в 2019 году. Надеюсь, что это уже будет связано с решением каких-то конкретных глобальных вопросов. Может, того же приднестровского вопроса", — заявил Додон.

В прошлый раз Путин посещал Молдавию в качестве премьера в 2008 году.

По словам Додона, в 2018 году ожидается визит в Молдавию нескольких десятков депутатов российской Госдумы.

"В начале декабря пройдет заседание межпарламентской группы дружбы Россия — Молдавия. Около 20 депутатов из Молдавии поедут на это заседание, которое не проводилось уже очень много лет, а в следующем году приедут депутаты Госдумы в таком большом составе. Мы уже согласовали принципиально период. Думаю, что это правильно для наших двусторонних отношений", — добавил молдавский президент.

Он добавил, что направил приглашение посетить республику патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. "В следующем году, надеюсь, предварительно сказали, что есть желание приехать, его святейшество патриарх Кирилл. Надеюсь, этот визит будет в сентябре, когда мы будем проводить в Молдавии всемирный съезд семьи", — сказал молдавский лидер.