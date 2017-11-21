США предупредили граждан об опасности поездок в Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. США предупреждают граждан о необходимости "тщательно взвешивать риски" при поездках в Саудовскую Аравию, говорится в сообщении на сайте посольства США в Эр-Рияде.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о необходимости тщательно взвешивать риски при поездках в Саудовскую Аравию вследствие постоянных угроз со стороны террористических группировок и угрозы нападений на гражданские цели с помощью баллистических ракет со стороны повстанческих сил в Йемене", — говорится в сообщении.

Госдеп уточнил, что риск терактов сохраняется в крупнейших городах, включая Эр-Рияд, Джидду и Дахран. Власти США напоминают о террористическом нападении 7 октября, когда террорист напал на правительственное здание в Джидде и о предотвращенном в июне нападении на мечеть аль-Харам в Мекке.

Также в госдепе упомянули об обстреле 4 ноября аэропорта Эр-Рияда с территории, контролируемой хуситами в Йемене.