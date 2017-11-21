CBS News и PBS уволили Чарли Роуза после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Телеканалы CBS News и PBS во вторник уволили американского телеведущего Чарли Роуза после обвинений в сексуальных домогательствах, сообщило издание Hill.

Ранее газета Washington Post сообщила о том, что восемь женщин обвинили знаменитого американского телеведущего и журналиста Чарли Роуза в сексуальных домогательствах и непристойном поведении. Пострадавшие от действий 75-летнего Роуза женщины работали в его шоу Charlie Rose или хотели получить там должность. Инциденты происходили с конца 1990-х по 2011 год, возраст предполагаемых жертв составлял от 21 до 37 лет.

"Мы прекратили трудовую деятельность Чарли Роуза на CBS News. Несмотря на важный журналистский вклад Чарли в наш новостной отдел, в этой или любой другой организации нет ничего важнее, чем обеспечение безопасного профессионального рабочего места — благоприятной среды, в которой люди чувствуют, что могут выполнять свою работу наилучшим образом", — сообщил директор телеканала Дэвид Родес в своем заявлении, которое приводит CBS News.

Позже телеканал PBS также сообщил об увольнении Чарли Роуза. "В свете вчерашних открытий PBS прекратил свои отношения с Чарли Роузом и остановил распространение его программ. PBS ожидает, что все продюсеры, с которыми мы работаем, будут обеспечивать рабочее место, где люди чувствуют себя в безопасности, и будут относиться к ним с достоинством и уважением", — приводит заявление PBS издание Hill.

Чарли Роуз выпускает собственное одноименное шоу Charlie Rose на телеканале PBS, а также является соведущим программы CBS This Morning и работает в качестве корреспондента для телешоу 60 Minutes уже около десяти лет. Журнал Time в 2014 году назвал Роуза одним из 100 самых влиятельных людей.

Ранее издание USA Today сообщило, что телеканалы PBS и CBS решили приостановить показ шоу с участием Роуза вскоре после публикации в Washington Post.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.