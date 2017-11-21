Оливер Стоун отверг обвинения в домогательствах

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Режиссер Оливер Стоун отвергает обвинения актрисы Мелиссы Гилберт в домогательствах, говорится в заявлении режиссера, переданном в РИА Новости его представителем.

Ранее Гилберт заявила, что на пробах фильма "Дорз" в 1991 году Стоун пытался отомстить ей за некую прошлую обиду, заставляя исполнить сцену, в которой актриса должна была встать на четвереньки и говорить: "Возьми меня, детка". По словам Гилберт, она выбежала из студии в слезах. В фильме она участия не принимала.

"Мы провели пробы для фильма "Дорз" с десятками актеров, и с самого начала ясно давали понять, что наша лента будет сальным, не стесняющимся в средствах фильмом о рок-н-ролле. Всем, кто участвовал в пробах, говорили, что сцены будут репетироваться и исполняться по сценарию. Мой ассистент по подбору актерского состава Риса Врамон Гарсия присутствовала в продолжение всего процесса, чтобы для всех участвовавших в пробах актеров была создана безопасная атмосфера", — заявил Стоун.

В свою очередь, Брамон Гарсия подтвердила слова Стоуна. "Процесс проведения проб для фильма "Дорз" был трудным, учитывая суть актерского материала и тему фильма. Тем не менее, все актеры, кто участвовал в пробах, пришли добровольно и знали о провокационном материале до того, как они принимали участие в сценах. Никого из актеров не принуждали и не просили делать ничего, что могло бы быть для них некомфортным, и большинство актеров положительно отреагировали на этот вызов, признавая концепцию и творческий процесс Оливера Стоуна", — заявила Брамон Гарсия.

"Я на личном опыте не сталкивалась с какими-либо попытками лично оскорбить кого-либо из актеров. Я всегда пыталась и по-прежнему всеми силами пытаюсь создавать безопасное творческое пространство для актеров в помещении, где проходят пробы. На пробах "Дорз" все было именно так, а не иначе", — заявила Гарсия.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии.