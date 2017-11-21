СМИ сообщили о возвращении в Ливан подавшего в отставку премьера

КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саадом Харири во вторник вечером вылетел из Каира в Бейрут, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

В Бейруте Харири намерен участвовать в праздновании очередной годовщины Дня независимости, отмечаемом во вторник.

В Каире политик обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси "последние события в регионе и ситуацию в Ливане". В Египет Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.