Керимова арестовали в Ницце по подозрению в отмывании денег, сообщают СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции, передает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра.

"Керимов арестован в Ницце в понедельник по подозрению в отмывании денег", — сообщает агентство.

По данным агентства, в настоящее время российского сенатора допрашивают, перед тем как судья примет решение о дальнейших шагах, включая возможное предъявление обвинений.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов.