Российские и швейцарские спасатели договорились о сотрудничестве

ЖЕНЕВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские и швейцарские спасатели планируют усилить обмен опытом в области тушения лесных пожаров, а также укрепить сотрудничество в совместном оказании помощи третьим странам, об этом говорили глава Швейцарского управления по гуманитарной помощи Мануэль Бесслер и глава МЧС России Владимир Пучков в ходе встречи в Женеве во вторник.

"Нам очень важно продолжить взаимодействие при осуществлении гуманитарных проектов. В декабре завершается ранее утвержденный нами план совместной деятельности, поэтому я предлагаю сформировать совместную рабочую группу и оперативно подготовить план нашей совместной деятельности на 2018 — 2019 годы", — сказал Пучков.

По его словам, необходимо продолжить работу по целому ряду направлений, в частности, в области подготовки специалистов различных профилей.

В свою очередь Бесслер подчеркнул, что швейцарские спасатели заинтересованы в обмене опытом с российскими коллегами в области тушения лесных пожаров. "Мы поняли, что уровень подготовки в нашем подразделении по борьбе с лесными пожарами недостаточно высок. Боюсь, что в будущем лесные пожары будут более масштабными. Россия также подвержена лесным пожарам, и я думаю, что совместная работа в области обмена опытом, подготовки и обучения будет весьма востребованной", — сказал Бесслер.

Он также отметил важность совместной работы в области аттестации специалистов из третьих стран по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ). "В работе ИНСАРАГ востребованы квалифицированные команды, и Россия такие команды может предоставить. Это может быть следующим базовым элементом в нашем совместном плане работы на будущее", — подчеркнул он.

Глава Швейцарского управления по гуманитарной помощи также предложил российскому министру усилить сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи третьим странам, в частности, о проведении совместных гуманитарных операций с применением российской авиации. Российский министр поддержал это предложение.