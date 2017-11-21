Российские и швейцарские спасатели договорились о сотрудничестве

ЖЕНЕВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские и швейцарские спасатели планируют усилить обмен опытом в области тушения лесных пожаров, а также укрепить сотрудничество в совместном оказании помощи третьим странам, об этом говорили глава Швейцарского управления по гуманитарной помощи Мануэль Бесслер и глава МЧС России Владимир Пучков в ходе встречи в Женеве во вторник.
По его словам, необходимо продолжить работу по целому ряду направлений, в частности, в области подготовки специалистов различных профилей.
Он также отметил важность совместной работы в области аттестации специалистов из третьих стран по методологии Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (ИНСАРАГ). "В работе ИНСАРАГ востребованы квалифицированные команды, и Россия такие команды может предоставить. Это может быть следующим базовым элементом в нашем совместном плане работы на будущее", — подчеркнул он.
Глава Швейцарского управления по гуманитарной помощи также предложил российскому министру усилить сотрудничество по оказанию гуманитарной помощи третьим странам, в частности, о проведении совместных гуманитарных операций с применением российской авиации. Российский министр поддержал это предложение.