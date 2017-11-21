"Напомнил всем об ужасах войны": в Германии оценили речь школьника с Ямала

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ожесточенные споры вокруг речи ямальского школьника в бундестаге не опираются на факты, заявил в беседе с RT представитель немецкой нефтегазовой компании Wintershall, курирующей международные молодежные обмены.
"На наш взгляд, проект с учениками России и Германии был достойным и хорошим. Что касается ожесточенных споров в некоторых СМИ, то они не опираются на факты", — заявили в холдинге.
В компании считают, что участники программы молодежных обменов из Нового Уренгоя и Касселя "напомнили всем об ужасах войны, а также укрепили идею недопустимости их повторения".
Представитель Wintershall подчеркнула, что в ФРГ всегда рады школьникам из России — страны, которая понесла самые тяжелые потери во Второй мировой войне.
Ранее на YouTube появилась запись, на которой гимназист из Нового Уренгоя Николай Десятниченко рассказывает депутатам бундестага о немце, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников.
По словам молодого человека, военнослужащий попал в лагерь для интернированных и умер в плену. Школьник, исследуя историю его жизни, посетил захоронения солдат вермахта вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".
Позднее подросток пояснил, что в сети в опубликована лишь часть его выступления, при этом смыслообразующий фрагмент вырезан из ролика