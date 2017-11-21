Бывший вице-президент Зимбабве займет пост Мугабе в течение двух суток

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в течение двух суток после заявления об отставке президента Роберта Мугабе должен занять его пост, сообщил в интервью газете New Zimbabwe парламентский организатор правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU-PF) Лавмор Матуке.

Ранее Мугабе подал в отставку после решения парламента о его импичменте.

"Мы выдвинули его кандидатуру (Мнангагвы — ред.) в качестве главы партии. Существует срочная необходимость в назначении нового президента", — заявил Матуке.

Мнангагва во вторник заявил, что обсудил с главой государства Робертом Мугабе нынешнюю политическую ситуацию в стране и сообщил, что может вернуться на родину, только если ему будет гарантирована безопасность. Ранее в СМИ появилась информация, что Мнангагва был вынужден покинуть страну из-за угроз.

"Он не так далеко, как вы думаете", — заявил Матуке по поводу местонахождения бывшего вице-президента, отметив, что его возвращение в страну является вопросом "нескольких минут".