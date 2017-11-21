Лавров обсудил с Тиллерсоном ситуацию в Сирии и Донбассе

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ситуацию в Сирии и в Донбассе, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В развитие обмена мнениями, который ранее в тот же день провели по телефону президенты России и США, главы внешнеполитических ведомств продолжили обсуждение перспектив взаимодействия наших стран по решению ключевых проблем международной повестки дня. При этом с российской стороны, в частности, подчеркивалась необходимость неукоснительного соблюдения принципа территориальной целостности Сирии, а также выполнения киевскими властями Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе", — говорится в сообщении.

"Кроме того, рассматривались некоторые вопросы двусторонней сферы отношений, включая график дальнейших контактов", — добавили в МИД РФ.

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