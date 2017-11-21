Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Лидеры России и Египта государств обсудили двустороннее сотрудничество и темы международной повестки.

"Владимир Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом", — говорится в сообщении Кремля.

В разговоре лидеры обсудили вопросы, связанные с проведением 22 ноября в Сочи встречи на высшем уровне государств-гарантов астанинского процесса – России, Ирана и Турции.

Президенты отметили важность Конгресса национального диалога, на который соберутся представители широких слоев населения Сирии. Ас-Сиси высоко оценил роль российских ВКС в разгроме террористов и заявил о поддержке усилий России по реализации договоренностей, достигнутых во время переговоров в Астане.

Помимо этого лидеры двух государств во время беседы затронули тему совместных проектов. Особое внимание Путин и Ас-сиси уделили вопросам атомной энергетики.