СМИ сообщили, что в Китае студентов заставили собирать iPhone X

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Техническое училище в КНР принудительно отправляло студентов на фабрику по сборке смартфонов iPhone X, пишет газета Financial Times со ссылкой на учащихся.

По словам шести опрошенных журналистами студентов, около трех тысяч учащихся Школы городских железнодорожных перевозок в возрасте от 17 до 19 лет по 11 часов в день работали на фабрике компании Hon Hai Precision Industry (Foxconn), которая является поставщиком Apple.

Подростки утверждают, что администрация учебного заведения в округе Чжэнчжоу на востоке Китая направила их на трехмесячные работы, сославшись на то, что учащимся необходим "опыт работы" для успешного выпуска. При этом выполняемая работа никак не была связана со специализацией студентов.

Представители учебного заведения воздержались от комментария.

Компании Foxconn и Apple подтвердили факт занятости учащихся, но утверждают, что подростки устроились на работу "добровольно, получали вознаграждение и льготы". Foxconn также подтвердила, что студенты "действительно работали сверхурочно в нарушение нашей политики".

По заявлению компании Foxconn, фирма каждый год нанимает временными работниками студентов в период большой загруженности предприятия. Программа "осуществляется в сотрудничестве с местными властями" и несколькими техническими училищами в Китае.