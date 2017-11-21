ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Задержанный во Франции сенатор Сулейман Керимов не признает обвинения, выдвинутые французскими властями, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Задержали его в аэропорту вчера ночью в связи с некоторыми обвинениями. Обвинения он не признает", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что с Керимовым работает адвокат.

По информации источника, в ближайшее время состоится суд и сенатору изберут меру пресечения. Заседание пройдет "сегодня или завтра".

Французская полиция задержала Керимова в Ницце. По информации СМИ, сенатора задержали по делу о неуплате налогов. Представитель российского посольства сообщил РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Предпринимаются все необходимые шаги по дипломатической и консульской линии в Париже и в Москве, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.