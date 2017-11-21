Источник в Совфеде сообщил подробности о поездке Керимова во Францию

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Задержанный в Ницце сенатор Сулейман Керимов не находился во Франции в служебной командировке, он был там по личным делам, заявил РИА Новости источник в комитете Совета Федерации по регламенту.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

"Никаких решений о включении Керимова в состав делегации или о его собственной служебной командировке не было, он там по личным делам", — сказал собеседник агентства.