Приказано уничтожить. В Германии запретили "умные" часы для детей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) запретило продажу "умных" часов для детей в Германии, сообщает Sputnik International.

По мнению представителей ведомства, подобные гаджеты "изобилуют значительными недостатками в области безопасности". С их помощью, например, можно подслушивать разговоры и следить за пользователями, что играет на руку злоумышленникам. Чиновники уже посоветовали родителям уничтожить обладающие "шпионским" функционалом устройства.

Эксперт по безопасности Кен Манро (Ken Munro) в комментарии агентству Sputnik заявил, что беспокойство немецких властей вполне оправданно.

"Подобные устройства легко взламываются, с их помощью можно похитить персональные данные детей, которых потом можно запугивать и преследовать. Хакеры могут легко изменить местоположение ребенка, то есть он, например, будет играть в саду, а родителям часы покажут, что чадо уже выехало за пределы страны. Более того, ребенка могут похитить, а родители будут думать, что он продолжает играть со своими друзьями," — сказал он.

Специалист отметил, что производителям гаджетов следует уделять больше внимания стандартам безопасности, но и потребители, по мнению Манро, должны требовать от корпораций соблюдения собственных прав.