В МИД России прокомментировали задержание Керимова во Франции

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. До министерства иностранных дел Франции доведена информация, что задержанный в Ницце сенатор Сулейман Керимов является сенатором и пользуется дипломатическим иммунитетом, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

"До министерства иностранных дел Франции и посольства в Москве доведена информация о том, что Сулейман Керимов является членом Совета Федерации ФС России, относится к числу официальных должностных лиц страны и в этом качестве обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств", — сообщил в МИД.

Как отметили в министерстве, он "обладает дипломатическим паспортом". "В этой связи Керимов пользуется иммунитетом, присущим должностным лицам, и не может быть задержан на территории иностранного государства", — добавили в МИД.

"В связи с задержанием во Франции Сулеймана Керимова МИД России находится в контакте с соответствующими французскими ведомствами", — заключили в министерстве.