Политолог прокомментировал позицию Украины по воинскому призыву в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Протесты украинских официальных властей относительно призыва в Крыму на военную службу говорят о потере киевскими властями чувства реальности, сказал РИА Новости политолог, глава экспертного совета при главе республики Сергей Михеев.

МИД Украины во вторник выразил протест в связи с призывом крымчан на военную службу и потребовал отменить это решение.

"Киевским властям давно отказало чувство реальности. Они живут в своем мире, и в нем, в этом мире, им кажется, что они могут влиять на призыв крымчан на воинскую службу, что Крым не окончательно вернулся в Россию и так далее. Эту иллюзию они хотят поддерживать в своих согражданах", — сказал РИА Новости Михеев.

Новый протест Киева аналогичен протесту МИД Украины, высказанному в апреле текущего года по аналогичному поводу – при весеннем призыве в Крыму. Политолог высказал мнение, что никакого официального ответа на подобные протесты не последует, что говорит о никчемности подобного рода заявлений.

"С другой стороны, понятно, когда у властей в Киеве нет ни одного шанса как-то повлиять на то, что происходит в Крыму, им ничего не остается делать, как использовать поводы для любых риторических заявлений, для колебания воздуха, имеющих нулевой эффект. Там же целые ведомства созданы по делам Крыма, бюджеты выделяются, люди работают – вот и надо что-то заявить, так как реально сделать ничего невозможно", — сказал Михеев.

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