В Кении грабители полгода рыли туннель, чтобы ограбить банк

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция кенийского города Тика арестовала троих подозреваемых в ограблении, полгода рывших туннель, чтобы пробраться в здание банка и украсть 50 миллионов кенийских шиллингов (около 480 тысяч долларов США), сообщает газета Daily Nation.

Здание банка находилось напротив полицейского участка, однако никто "не заметил подозрительной активности". Полицию вызвал один из менеджеров банка в понедельник, после того как почувствовал запах гари из сейфа.

"Полицейские стали проверять прилегающее к банку здание и, в конце концов, обнаружили туннель", — сообщил изданию представитель банка Самуэль Нганга.

Позднее полиция задержала двух мужчин и одну женщину, однако полиция предполагает, что в ограблении могли участвовать и другие лица.

Как заявила полиция, вероятно, подозреваемые потратили около шести месяцев, чтобы прорыть туннель. Подземный ход начинался в здании книжного магазина, где трое арестованных арендовали несколько киосков, чтобы копать и прятать оставшуюся от туннеля землю в коробках. Некоторые из соседей замечали шум в магазине, однако считали, это связано с ремонтом.