В Кении грабители полгода рыли туннель, чтобы ограбить банк

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция кенийского города Тика арестовала троих подозреваемых в ограблении, полгода рывших туннель, чтобы пробраться в здание банка и украсть 50 миллионов кенийских шиллингов (около 480 тысяч долларов США), сообщает газета Daily Nation.
"Полицейские стали проверять прилегающее к банку здание и, в конце концов, обнаружили туннель", — сообщил изданию представитель банка Самуэль Нганга.
Позднее полиция задержала двух мужчин и одну женщину, однако полиция предполагает, что в ограблении могли участвовать и другие лица.
Как заявила полиция, вероятно, подозреваемые потратили около шести месяцев, чтобы прорыть туннель. Подземный ход начинался в здании книжного магазина, где трое арестованных арендовали несколько киосков, чтобы копать и прятать оставшуюся от туннеля землю в коробках. Некоторые из соседей замечали шум в магазине, однако считали, это связано с ремонтом.