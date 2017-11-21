Британский посол отметил непростой характер отношений Лондона и Москвы

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Посол Великобритании в России Лори Бристоу констатировал непростой характер отношений Москвы и Лондона.

"Политические отношения России и Великобритании сейчас непростые", — заявил он на мероприятии в посольстве, приуроченном к визиту в РФ архиепископа Кентерберийского.

Бристоу отметил, что, "как сказала на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, наши страны могут и должны продолжать сотрудничество".

По словам посла, "большую роль в сотрудничестве имеет установление связей между людьми". "Для этого крайне важно установление дружбы между англиканской и Русской православной церковью", — сказал Бристоу.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби впервые совершает визит в Москву, который, как сообщили ранее в британском посольстве, "носит пастырский, экуменический и политический характер".