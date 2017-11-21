Совфед отслеживает ситуацию с задержанием во Франции сенатора Керимова

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Совет Федерации отслеживает ситуацию с задержанием во Франции сенатора Сулеймана Керимова, будет держать ситуацию на контроле, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета СФ по регламенту Владимир Полетаев.

О задержании Керимова в понедельник вечером в аэропорту Ниццы РИА Новости сообщили в посольстве РФ. Керимов представляет в Совфеде Дагестан, входит в состав комитета по регламенту.

"Представители консульства РФ занимаются этой ситуацией. Мы, со своей стороны, отслеживаем эту ситуацию и будем и в дальнейшем держать в сфере своего внимания", — сказал Полетаев.