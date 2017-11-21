Во Франции задержали сенатора Сулеймана Керимова

ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. Члена Совета Федерации, российского бизнесмена Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Он находится в полицейском участке. Сотрудникам российского генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер удалось добиться встречи с сенатором.

Представитель посольства не уточнил, в связи с чем задержали Керимова, и не стал делать прогнозов относительно дальнейшего развития событий.

"Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения", — заявил он.

По сообщениям СМИ, сенатора могли задержать по делу о неуплате налогов.

В Совете Федерации заявили, что будут держать ситуацию на контроле.

Керимов представляет Дагестан в Совете Федерации с 2008 года. Сенатор активно занимается предпринимательской деятельностью, контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва". По версии журнала Forbes, Керимов занимает 21 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России.