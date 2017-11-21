В Венесуэле арестовали 50 сотрудников PDVSA по подозрению в коррупции

МЕХИКО, 21 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил, что по меньшей мере 50 менеджеров государственной нефтяной компании PDVSA арестовано в рамках расследования о коррупции, передает издание Noticias 24. © РИА Новости / Дмитрий Знаменский Fitch спрогнозировало дефолт Венесуэлы

Генпрокурор отметил, что в рамках ревизии контрактов на работу в нефтяном поясе реки Ориноко в 2010-2017 годах ведомство выявило случаи завышения цен до 230% у ряда совместных предприятий, в том числе Petrozamora с участием российского Газпромбанка. Также речь идет о компаниях Petropiar, Bariven и Oriente de Pdvsa. Всего прокуратура проверила договоры на общую сумму около 35 миллиардов долларов.

Из арестованных сотрудников PDVSA шестеро являются высокопоставленными менеджерами компании. Двадцати одному человеку предъявлены обвинения в присвоении валюты, принадлежащей государству.

Венесуэльские СМИ периодически сообщают об арестах сотрудников PDVSA по подозрению в коррупции. Осенью стало известно об аресте восьми сотрудников компании на западе страны по подозрению во вредительстве и растратах средств компании Petrozamora.