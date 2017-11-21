СТОКГОЛЬМ, 21 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Копенгагена в сотрудничестве с военными обнаружила в бухте Кёге руку, которая может иметь отношение к громкому делу о владельце подлодки Nautilus Петере Мадсене, подозреваемом в убийстве шведской журналистки Ким Валль.

Известный в Дании изобретатель Мадсен находится под арестом с августа и последний раз его нахождение под стражей продлили до 13 декабря. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом, в том числе и сексуального характера, а также в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене. Предполагается, что суд по делу изобретателя начнется 8 марта и закончится 25 апреля 2018 года.

"Пока не определено, является ли рука правой или левой, или кому она принадлежит. Мы исходим из того, что она имеет отношение к делу о подлодке". – сказал представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен, слова которого приводятся в сообщении для прессы.

Ким Валль исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала 70-килограммовая крышка люка, когда Валль стояла под ней. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поисков, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки — и что следов перелома на черепе нет. Полиция пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели. Мадсен продолжает настаивать, что произошедшее стало результатом несчастного случая. Во время одного из последних допросов полиции Мадсен предположил, что журналистка могла пострадать внутри подлодки из-за угарного газа.