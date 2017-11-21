Бывший вице-премьер Каталонии попросил выпустить его из тюрьмы

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (429)

Мэр Сан-Висенс-дельс-Орс в Каталони Уриол Жункерас на митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Мэр Сан-Висенс-дельс-Орс в Каталони Уриол Жункерас на митинге в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

МАДРИД, 21 ноя — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас обратился к Национальной судебной палате с просьбой освободить его из тюрьмы, чтобы он мог вести предвыборную кампанию.

Досрочные выборы в каталонский парламент состоятся 21 декабря. Жункерас, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии", возглавляет партийный список на этих выборах. Согласно различным опросам общественного мнения, у "Левых республиканцев Каталонии" есть все шансы выиграть выборы, получив 37-38 мест в каталонском парламенте из 135.

По мнению Жункераса, предварительное тюремное заключение "наносит непоправимый ущерб" его праву на участие в политической деятельности. Он также заявляет, что провозглашение независимости Каталонии имело исключительно "политическое" значение без каких-либо юридических последствий. "В этом смысле предварительное заключение — чрезмерная мера", — говорится в прошении бывшего заместителя главы женералитета Каталонии.

Об изменении меры пресечения к суду обратились другие бывшие члены каталонского правительства — Жорди Турул, Жозеп Руль, Жоаким Форн, Карлес Мундо, Долорс Басса и Рауль Ромева. Они заявили, что подчиняются решению правительства Испании о применении 155-й статьи конституции, что позволило ввести прямое правление испанских властей в Каталонии.

"Каталонское правительство ни разу не собиралось с момента отставки, не принимались никакие законы, не осуществлялись публикации в официальном бюллетене", — говорится в обращении Жункераса.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Судья Национальной судебной палаты Испании 2 ноября распорядилась поместить до рассмотрения дела по существу под стражу без права выхода под залог восемь бывших членов правительства Каталонии, в том числе экс-заместителя главы женералитета Ориола Жункераса. На следующий день она выдала ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе.